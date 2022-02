Antwerpse hotels dopen Grote Markt op hun beurt om tot "Dordrecht"

Op de Grote Markt in Antwerpen hangen plots straatnaamborden waarop "Dordrecht" staat. Het gaat om een ludieke actie van de Antwerpse hotels waarmee ze de Nederlandse stad een hart onder de riem willen steken. Vorige maand plakten de winkeliers in Dordrecht nog bordjes met "Antwerpen" op hun eigen straatnaamborden, om aan te klagen dat Nederlanders toen massaal in Antwerpen gingen shoppen door de harde lockdown in hun land.