Benedictus XVI: "Ik vraag vergiffenis, al heb ik persoonlijk niets misdaan"

Paus-emeritus Benedicus, 94 jaar oud intussen, was aartsbisschop van München tussen 1977 en 1982, het gaat dus over misbruikzaken van minstens 45 jaar geleden. De eeuwige gesel is het wel voor de Kerk, die blijft worstelen met kindermisbruikschandalen. Want volgens het rapport zijn er in Duitsland in enkele decennia tijd bijna 500 zaken van kindermisbruik door priesters geweest, zowat 235 geestelijken worden verdacht van foute daden. En mogelijk vormen die cijfers het topje van de ijsberg.