Boosteren van 12- tot 17-jarigen gaat van start: dit moet je weten

“Andere landen zijn al gestart met boostervaccinatie bij 12- tot 17-jarigen en volgen de veiligheid daarvan op. De huidige gegevens over de veiligheid van het boostervaccin zijn geruststellend”, zegt het Agentschap Zorg & Gezondheid. “Bij volwassenen is het aantal gemelde nevenwerkingen na de booster vergelijkbaar of lager dan na de vorige dosis. Recente gegevens uit de VS bevestigen deze vaststelling voor de boostervaccinatie bij jongeren.”

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke en soms gezwollen (rode) plek op de arm daar waar geprikt is, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Soms is er last van gezwollen lymfeklieren. “Dezelfde bijwerking komen voor bij de boosterprik. Deze klachten zijn meestal licht tot matig en ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie.”

Een gekende zeldzame nevenwerking van mRNA-vaccins, vooral bij jongens, is een verhoogde kans op myocarditis of hartspierontsteking. “Deze aandoening kan behandeld worden en heeft een mild verloop.” Er zijn nog maar weinig gegevens over het voorkomen van deze bijwerking na een boosterdosis bij 12- tot 17-jarigen. In Israël werden na toediening van 41.610 boosterdosissen aan 12- tot 15-jarigen twee gevallen van milde myocarditis gemeld. De kans op myocarditis na een besmetting is hoger.”