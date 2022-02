Brit laat tattoo van Sint-Bernardusbier zetten

Robin is voor de tattoo niet over één nacht ijs gegaan. "Hij mailde er ons al eens een jaar geleden voor", zegt Pieter Verdonck van Sint-Bernardus. "Robin vroeg toen informatie voor een verblijf in het guest house van onze brouwerij, maar hij wou ook een tattoo laten zetten met ons logo. En nu heeft hij de daad bij het woord gevoegd. We staan nu nog steeds in contact met hem. We hebben aangeboden dat hij mag langskomen in de brouwerij voor een gratis overnachting en een diner in onze rooftopbar."

En dat ziet Robin zeker zitten. "Ik ben nog niet in de brouwerij geraakt. Dat was afgelopen jaar wel het plan, maar corona stak daar dan verschillende keren een stokje voor. Dus hopelijk lukt het dit jaar wel om er te geraken, want ik kijk er naar uit om de mensen daar te ontmoeten. Wie weet heb ik er tegen dan nog een tattoo bij op mijn arm van mijn bierliefde. Dan zal het waarschijnlijk er één zijn van graansoorten en niet meer van een brouwerij", lacht Robin.