Corona zorgt voor terugval van vrijwilligers in Limburg: “We willen leren ze aan ons te binden”

Een volle zaal in het Cultuurcentrum in Hasselt, vol met vrijwilligers. Een aantal organisaties heeft een probleem met afhakende vrijwilligers, grote boosdoener is de pandemie die het land al twee jaar in de ban houdt. Door corona hebben veel mensen schrik gehad om nog met andere mensen om te gaan, dus wilden veel organisaties weten hoe de anderen werken. Patrick Drijkoningen van het Regenbooghuis: "We willen zien hoe andere mensen dat aanpakken. Het is beter van elkaar te leren dan opnieuw het warm water uit te vinden. We willen toch leren hoe we mensen aan ons kunnen binden, want het is door corona erg moeilijk geworden. Een aantal vrijwilligers zijn we kwijtgespeeld de afgelopen maanden, wie weet vinden we hier tips om ze terug op te vissen. Je weet maar nooit."