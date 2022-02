Coronablog - Truckers in Ottowa mogen protesteren maar niet toeteren, app kleurt rood bij 540.000 Nederlanders 

In Nederland vervalt vandaag bij meer dan een half miljoen mensen het coronatoegangbewijs (of Covid Safe Ticket bij ons). Met andere woorden: zij krijgen geen groen vinkje meer in hun app of bij hun QR-code, omdat hun volledige vaccinatie meer dan 9 maanden (270 dagen) geleden is.



Wie de horeca of culturele instellingen wil bezoeken, zal zich moeten laten testen (negatief) of een boosterprik halen. De geldigheid van een booster is voorlopig onbeperkt.