KLAAR: Olympische Spelen in China

Van 4 tot 20 februari 2022 trekt de top der wintersporters wereldwijd naar China om het beste van zichzelf te geven op de Olympische Winterspelen. De Chinese hoofdstad Peking is de eerste stad die zowel de zomerspelen (in 2008) als de winterspelen organiseert.



Deze winterspelen zouden dan ook de meest duurzame zijn doordat de verschillende plekken van de zomerspelen van 2008 hergebruikt worden. Maar daartegenover staat dat er bijna nooit sneeuw valt in Peking en miljoenen liter water nodig is om sneeuwkanonnen in te zetten. De sfeer tussen de zomerspelen van 2008 en de winterspelen nu is ook totaal anders: in 2008 tekenden alle wereldleiders present, nu is er een politieke boycot.

In dit KLAAR-pakket kom je alles te weten over de Olympische Winterspelen 2022 in Peking.