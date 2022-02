Ieper wil meer toeristen aantrekken en geeft 500 gratis overnachtingen weg

De stad Ieper wil de lokale economie en het toerisme opnieuw lanceren na de verschillende coronagolven. Bovenop andere kortingsacties in de horeca is dit een nieuwe actie van het stadsbestuur. Ieper trekt hiervoor 50.000 euro uit. “De hotels wijzen de gratis kamers toe aan de klanten, die het snelst rechtstreeks bij het hotel boeken. We raden geïnteresseerden aan om niet te wachten. Je kan er meteen een verlengd Valentijnsweekend van maken”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper).