Tegen volgend jaar discreter meldingssysteem voor wie zich onveilig voelt op trein

Spoorwegmaatschappij NMBS werkt aan een discreet meldingssysteem voor wie zich onveilig voelt op de trein en niet in staat is om naar het noodnummer te bellen. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gezegd in de Kamer. "Tegen volgend jaar willen we een systeem uitwerken waarbij je ook via sms of WhatsApp onze veiligheidsdiensten kan verwittigen", reageert Dimitri Temmerman van NMBS.