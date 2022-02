Mensen trokken naar de coronabetogingen vooral uit onvrede over Covid Safe Ticket, blijkt uit onderzoek

“Als we de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen bekijken, dan was de betoging alvast geen afspiegeling van wat er in Vlaanderen op dat vlak gebeurt”, vertelt onder Ruud Wouters van de universiteit Antwerpen. “Amper 16 procent van de betogers was gevaccineerd. Als we de politieke voorkeur van de betogers in kaart brengen, dan was het publiek wel erg divers. Bijna 60 procent van de betogers zegt zich politiek dakloos te voelen. En deelnemers die zich wel identificeren met een politieke partij, worden vooral vertegenwoordigd door meer extreme partijen: PVDA-PTB en Vlaams Belang.”