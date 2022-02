Stoppen met e-commerce is "utopie": "Wil je echte impact op werkomstandigheden? Haal die bedrijven dan naar hier"

"Het is een absurd idee om te stoppen met de e-commerce", zegt ook professor consumentengedrag en retail Malaika Brengman (VUB) in "De ochtend" op Radio 1. "Je kunt de digitale evolutie helemaal niet tegenhouden. Kopen ze niet bij ons, dan kopen ze via buitenlandse webshops."

Volgens retailfederatie Comeos is de e-commerce in ons land goed voor een omzet van 9 miljard euro en tienduizenden jobs. De sector helemaal loslaten, zou dus veel geld en jobs kosten. "Er zitten ook heel wat hoogwaardige jobs in de sector", benadrukt Brengman.