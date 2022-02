Eerste grote stap gezet voor reuzenschool in de rand van Ieper

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit) moet er nog veel gebeuren voor de nieuwe schoolgebouwen er effectief staan en is het zelfs niet zeker of de plannen zelfs maar gerealiseerd kunnen worden. Maar de gemeenteraad heeft dus al een belangrijke stap gezet: er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd dat toelaat om op het terrein "een schoolgebouw" te zetten.

Aan dat RUP hangen wel strenge voorwaarden vast, onder meer rond mobiliteit. Want daar maken de buurtbewoners van de Augustijnenwijk zich grote zorgen over. Ze zijn bang dat er dagelijks verkeersproblemen zullen zijn wanneer er straks plots 3 tot 4 keer zoveel leerlingen naar school gaan. Schepen Bolle stelt gerust: "Ik kan me inbeelden dat mensen bezorgd zijn. Aan de andere kant: vroeger zaten er in het VTI een pak meer leerlingen, een duizendtal. En er waren toen ook geen problemen. Het aantal leerlingen zal dan wel verdubbelen in vergelijking met toen, maar we voorzien ook in ingrijpende veranderingen. De bedoeling is onder meer een aantal kruispunten en straten her in te richten."