Eerste hulp bij telefoonangst: de jeugd durft niet meer bellen

Het is de angst voor het onbekende die maakt dat de drempel vaak te hoog is. “Bellen is te direct en ze hebben het gevoel geen controle te hebben over het gesprek. Heel vaak verdwijnt die angst ook als ze dan toch gedwongen worden om te bellen. Dan merken ze uiteindelijk dat een simpel telefoongesprek snel en handig kan zijn.”

Niet bellen is makkelijk als je zoveel verschillende andere kanalen tot je beschikking hebt. Zowat elk sociaal netwerk heeft een berichtfunctie. Maar eens in een professionele omgeving, hoort bellen er nu eenmaal bij zegt Van De Weyer: “Daarom zetten we ook echt in op die vaardigheid. Het is iets wat oudere mensen zich niet kunnen voorstellen maar jongeren moet je echt leren telefoneren en het hen vooral laten ondervinden. Eens ze over die drempel zijn lukt het meestal wel. Uiteindelijk zijn er tegenwoordig zoveel communicatiekanalen en de paradox is dat er toch minder goed gecommuniceerd wordt. Een eenvoudig telefoontje kan dat in veel gevallen oplossen.”