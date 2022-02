Eerste 44 ooievaars nu al neergestreken in Planckendael

Het is een jaarlijkse traditie waar heel het dierenpark van Planckendael naar uitkijkt: de thuiskomst van de ooievaarskolonie. En de eerste 44 ooievaars zijn al geland in hun nest. "We vermoeden dat deze vroege vogels helemaal niet zo ver in het zuiden gevlogen zijn, maar in de naburige landen waarschijnlijk voedsel gevonden hebben", vertelt Amanda Wielemans van Planckendael.



De ooievaars die helemaal naar Zuid-Spanje en Afrika trokken, en dus een grotere afstand moeten afleggen, komen pas eind februari teruggevlogen.