Limburgse vlaai binnenkort door Europa erkend als streekproduct? Vlaanderen en Nederland starten samen procedure op

De Limburgse vlaai is een begrip, zowel in Belgisch- als in Nederlands-Limburg. Het gaat om een traditie die zeker tot de 12de eeuw teruggaat. Oorspronkelijk waren de vlaaien een luxeproduct voor op feestdagen. Maar intussen maakt de vlaai niet alleen deel uit van het Limburgse gastronomische erfgoed, maar wordt ze ook over de grenzen van de twee Limburgen erg gesmaakt.