Examens in lesvrije week aan Universiteit Antwerpen voor studenten die besmet raakten of ziek werden in de examenperiode

De reacties bij de studenten zijn overwegend positief. Ze zijn vooral blij dat ze de examens nu toch kunnen afleggen. "Ik vind het wel goed dat ik het examen nu al kan inhalen. Als het later zou zijn, dan zou ik geen motivatie meer hebben", reageert een studente. "De motivatie is bij mij nu al iets minder, omdat de rest van de studenten nu is gaan skiën. Maar het is sowieso beter dat ik het examen nu kan inhalen, want vorige week was ik er niet toe in staat", zegt een andere student.