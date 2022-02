Franco post al de hele pandemie lang elke dag een mop in “Ge zijt van As als ge”: “Ik wil de negatieve sleur verbreken"

Al bijna twee jaar lang post Franco Battista elke dag een mop in de Facebookgroep “Ge zijt van As als ge”. “Toen de coronacrisis na een tijdje begon aan te slepen merkte ik dat mensen depressief en negatief werden, ook in hun berichtjes en commentaren op Facebook. Daar wilde ik iets aan doen”, legt de grapjas uit. “Ik was vroeger ook altijd al de moppentapper in gezelschap, dus ik heb inspiratie zat.”