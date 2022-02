Franse president Macron: "Mijn gesprek met Russische president Poetin kon verdere escalatie in Oekraïne tegengaan"

Die boodschap bracht Macron aan de journalisten toen hij op het vliegtuig stapte in de Russische hoofdstad Moskou op weg naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.



In Mouskou heeft de president gisteren druk overleg gepleegd met Poetin. Na afloop van het gesprek, dat meer dan vijf uur duurde, drukte ook Poetin de hoop uit op een "vreedzame" oplossing voor het conflict in het oosten van Oekraïne. Beide mannen klonken duidelijk hoopvol na hun ontmoeting, maar er kwam geen doorbraak. Dat was ook niet verwacht. "De komende dagen zijn cruciaal. Diepgaande gesprekken met elkaar blijven nodig", zei Macron nog.