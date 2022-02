Geen mirakeloplossing, wel opvallend experiment: implantaat helpt patiënten met rugletsel om opnieuw te stappen

Dat heeft hij te danken aan een elektrode-configuratie van zo’n zes centimeter lang die is ingeplant in zijn ruggengraat. De technologie is ontwikkeld door twee Zwitserse neurowetenschappers en professors, Jocelyne Bloch (verbonden aan het Lausanne University Hospital) en haar collega Grégoire Courtine (EPFL, École Polytechnique Fédérale in Lausanne).

Hun onderzoek, waarbij ze het implantaat inbrachten in de ruggengraat van drie patiënten met een complete dwarslaesie, is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.