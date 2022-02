Gewonde bij zware appartementsbrand in Elsene

Het vuur brak omstreeks 21 uur uit in de keuken van een flat op de eerste verdieping van een appartmenstgebouw met vijf verdiepingen. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de rook van het vuur zich verspreid had doorheen het hele gebouw. In de gang op de eerste verdieping troffen de brandweerlui de bewoonster van de getroffen flat aan. Zij had brandwonden aan de handen en de onderste ledematen en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Een aantal andere bewoners hadden zich in veiligheid gebracht op het balkon van een hogere verdieping en werden door de brandweer met een luchtladder bevrijd. De brand was snel onder controle, maar vernielde wel grotendeels de keuken van de getroffen flat. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.