Gloednieuwe fabriek van VDL Bus & Coach op steenworp van oud fabrieksgebouw

Van de Leegte is ambitieus. “We zijn voorloper op vlak van elektrische bussen in Europa. We hebben net de 1000ste elektrische bus gemaakt in Roeselare. Alles samen werden al 200 miljoen elektrische kilometers gereden met een VDL-bus. Niemand doet ons dat na!” De markt groeit zeer sterk. In 2019 reed 10% van de bussen in het openbaar vervoer elektrisch, in 2022 was dat 25 % en in 2030 moeten alle bussen elektrisch aangedreven worden. “Daarom bouwen we die nieuwe fabriek. Hypermodern, CO2-neutraal en de modernste in Europa.”