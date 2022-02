Vlaamse overheid kocht vorig jaar voor bijna 4 miljoen euro kunst aan om hedendaagse kunstenaars te steunen 

Als conceptueel kunstenaar, architect en stedebouwkundige heeft Luc Deleu al decennialang een prominente plaats in het Belgische kunstenlandschap. Deleus visionaire denken is enorm actueel in de wereld waar we vandaag in leven. Naast de installatie "Red and blue barricade" worden ook twee "digital born" prenten aangekocht: "Barricade" (2016) en "Terminologie" (2016).