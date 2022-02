Henry van de Velde Gold Award Winners voor design bekendgemaakt

Wim Segers verzorgt met Studio Segers totaalconcepten en volgt het proces van begin tot einde op. Het familiebedrijf is actief binnen de architectuur, productdesign en grafische vormgeving. De Young Talent Gold Award ging naar Lore Langendries, een Limburgse ontwerpster die zich toelegt op de artistieke creatie van hedendaagse sieraden en objecten. Zo bewerkt ze bijvoorbeeld dierenhuiden met lasersnijtechnologie.

Manon Lambeens kaapte met haar project "Tunneltaal" de Public Gold Award weg. De tunnels waarmee ze aan de slag gaat, zijn een metafoor voor de tijd waarin het onderzoek verwezenlijkt werd: verbinden en verlichten in sociaal moeilijke tijden. Ook OpenStructures viel in de prijzen en kreeg de Ecodesign by OVAM Gold Award voor hun open ontwerpsysteem. Deze gemeenschappelijke tool laat designers toe om oneindig veel functies en vormen te creëren. "Als pioniers van ecodesign vertalen Thomas en Christiane met OpenStructures de complexiteit van ecodesign in een soort collectief spel dat oneindig veel mogelijkheden biedt", zegt jurylid Brigitte Mouligneau.

De laureaten van de overige categorieën zijn product designer Voxdale met de Morphemat, een medisch hulpmiddel om patiënten te kunnen tillen; de Minze Diary Pod van Minze Health, een toestel dat patiënten met urologische problemen helpt om een plasdagboek bij te houden; Pinkoliv die met Kontour fietszadels renoveert; het onderzoek Ecology of Colour over kleurproductie; BabelAR, een multilinguïstische puzzel-game in Augmented Reality (AR), ONTketen van Livable Platform dat manieren zoekt om biopolymeer om te zetten in producten en toepassingen; de grafische ontwerpen van Kern 02 voor IT-gigant Cisco; Kreon inti van lichtontwerper Kristof Pycke en tenslotte het werk van DRDH Architects in Muziekcentrum De Bijloke. De Company Gold Award ging naar Renson uit Waregem (zie foto).

De Henry van de Velde Awards bekronen sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design oplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en de samenleving.