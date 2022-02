Hermelijnfestijn in Waasmunster: "Heel uitzonderlijk dat dieren zich zo laten zien" 

Drie hermelijnen stelen tegenwoordig de show aan het Groot Broek in Waasmunster. Een hermelijn is een marterachtig zoogdier, meestal bruin, met een zwarte staart en en witte buik. Maar in de winter wordt de vacht helemaal wit, en zijn ze dus makkelijker op te merken. Hermelijnen zijn vleeseters, en jagen vooral op ratten, konijnen en woelmuizen. Soms eten hermelijnen ook wel vogels en hun eieren. En ze springen hun prooi soms achterna in het water. Volgens Natuurpunt Waasland is het de eerste waarneming van hermelijnen sinds lange tijd in Waasmunster.