Gentse nachtleven vraagt Overlegcomité om over te gaan naar code oranje vanaf 14 februari

Het Gentse nachtleven, waaronder de Overpoort, vraagt samen met de nightlife council van Gent om vanaf komende maandag, op Valentijnsdag, naar code oranje over te gaan. Die datum is niet toevallig gekozen: "Dan komen de studenten terug naar Gent na een lesvrije week, en ook naar de andere steden", legt Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers en de Horecacel UNIZO Oost-Vlaanderen uit. "Die beginnen aan hun tweede semester en willen uitgaan. Anders duwen we ze naar illegale kotfeestjes. Het is beter dat we hen laten uitgaan in veilige omstandigheden."