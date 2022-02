Jarige Freddy Maertens gehuldigd met muurschildering in museum KOERS in Roeselare 

Zondag 13 februari viert Freddy Maertens zijn 70ste verjaardag. “Ik ben vereerd dat Roeselare me in een schilderij vereeuwigt, want eigenlijk ben ik opgegroeid in Lombardsijde. Maar de laatste jaren zet ik me veel in voor het museum; ik ontvang de bezoekers en geef hier en daar een woordje uitleg.”

Het schilderij valt alvast in de smaak bij de wielerkampioen. “Ze hebben me ooit afgebeeld alsof ik een klonter gel in mijn haar had. Maar hier hebben ze het zeer goed gedaan. Het is een afbeelding van mij als wereldkampioen van Praag, de tweede wereldtitel, die ik ooit heb gewonnen.”