Jill maakt fotoboek over vrouwenvoetbal: “Neefje in derde provinciaal verdiende meer dan mijn vrouw die voetbalde op hoogste niveau”

Ook enkele Belgian Red Flames doen hun zegje in het boek. “Drievoudig winnaar van de Gouden Schoen Tessa Wullaert komt bijvoorbeeld aan het woord, net als Elke Van Gorp en Davina Philtjens”, vervolgt de Hasseltse. “Allemaal namen die in een ideale wereld evenveel roem verdienen als een Paul Onuachu of een Kevin De Bruyne. Ook economisch zijn de verschillen nog te groot. Toen mijn vrouw nog voetbalde op het hoogste niveau, verdiende mijn neefje die in derde provinciale speelde meer dan haar. En dat terwijl dames van dat kaliber echte topsporters zijn, die vijf tot zes keer per week trainen.”