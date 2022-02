Britse premier Johnson benoemt Jacob Rees-Mogg tot staatssecretaris voor "Brexitkansen"

De excentrieke Rees-Mogg wordt beschouwd als een invloedrijk lid van de zeer conservatieve vleugel in de Tory-partij. Hij had zich eerder al laten opmerken met de manier waarop hij verontwaardigde Britse vissers probeerde te sussen over de gevolgen van de brexitdeal. "Waar het om gaat, is dat we onze vis terug hebben. Het zijn nu Britse vissen en dus betere en gelukkigere vissen", verklaarde hij ruim een jaar geleden in het parlement.