Kleuter die gisteren gevonden werd in spoortunnel in Antwerpen wandelde zelf weg uit hamburgerrestaurant McDonald's

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe het jongetje van vijf dat gisteren dood teruggevonden werd in een spoortunnel in Antwerpen, daar is kunnen terechtkomen. De kleuter, die in Hasselt naar school ging, werd gevonden in de spoortunnen onder Antwerpen-Centraal, nadat een treinbestuurder alarm had geslagen. De jongen werd kort ervoor als vermist opgegeven, nadat hij uit een hamburgerrestaurant vlak bij het station was vertrokken.