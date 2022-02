De KetnetBand steekt in een nieuw jasje, ontdek hier de drie nieuwe leden

Jasper Heyman (24 jaar) ziet het alvast zitten: "De KetnetBand is het beste excuus om een giga-feest te bouwen, waar en wanneer dan ook. En daar heb ik, Duracell konijn als ik ben, ontzettend veel zin in." Heyman was al vaker op het scherm te zien. In het populaire programma “Campus 12” speelde hij het hoofdpersonage Noah. Je kan hem ook kennen van zijn rol in de Ketnetmusical “Knock out!”. Daarnaast was Heyman al te zien in “Prinsessia: het prinselijke bal” en speelde hij een gastrol in de Studio 100-reeks “Kosmoo”.