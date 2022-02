Beperkte opkomst op open prikdag in vaccinatiecentrum Genk: “Komen opdagen omdat ik naar Italië wil”

Volwassenen uit Genk, As en Zutendaal die hun afspraak hadden gemist konden dinsdagavond terecht in het vaccinatiecentrum in de Limburghal. De opkomst voor het inhaalmoment van de boosterprik was beperkt. “Ik heb lang getwijfeld, maar mag als 50-plusser binnenkort Italië niet meer binnen zonder booster”, zegt een Genkse vrouw. “In december heb ik corona gehad. Eigenlijk hoopte ik genoeg antistoffen te hebben om een boosterprik te kunnen overslaan, maar de regels zijn helaas anders.”