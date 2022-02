Komt er een woondorp met tiny houses in Geraardsbergen?

Er is geen eenduidige wetgeving over tiny houses. In Vlaanderen worden ze bijvoorbeeld toegelaten als tijdelijke zorgwoning. Een domicilie kan je er niet hebben. "Je kan wel in een tiny house wonen als je werkt met referentieadressen", legt Daan Langmans uit. "Dat is perfect wettelijk. Je legt dan je domicilie bij iemand anders, dat is je referentieadres. Daar mag je 6 maanden blijven en dan moet je bewijzen dat je daarna ergens anders bent geweest of gaat. Dat kunnen wij op dat domein in Viane aanbieden. We verdelen ons op 2 campings in dezelfde buurt en dan kan je zeggen 'kijk ze zijn om de 6 maand van camping veranderd'. Alleen op die manier kan je officieel in een tiny house wonen."