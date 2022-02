Vrienden gingen supporteren bij Afrika Cup in Kameroen: "Unieke ervaring"

Iets over 5 uur vanochtend is Lars Lambert uit Neerlinter, een deelgemeente van Linter, geland op Zaventem. Gisterenavond vertrok hij om 22u uit het Afrikaanse land Kameroen. Daar heeft hij de afgelopen week verschillende wedstrijden bijgewoond van de Afrika Cup. "Een vriend van me organiseert geregeld voetbalreizen. Hij besloot om ook naar de Afrika Cup te trekken. Omdat ik niet zo veel te doen had, besloot ik mee te gaan naar Kameroen."

En dat was een bijzondere ervaring: "Het is heel goed meegevallen. We hebben beide halve finales gezien, de wedstrijden voor de derde en vierde plaats én de finale zelf natuurlijk. Dat was uniek om mee te maken. Om de wedstrijden te volgen, maar ook het land te bezoeken en de cultuur te leren kennen. Dat was echt een mooie combinatie. De emoties van de mensen in het stadion zijn ook erg mooi om te zien. Zij reageerden ook erg enthousiast op ons. Laat ons zeggen dat mijn vrienden en ik op héél veel foto's staan (lacht)."

Het hele gesprek met Lars in Start Je Dag kan je hier herbeluisteren.