Burgemeester van Lier draait mee met stadsdiensten, om van hen te leren

“Als burgemeester dreig je te verdwijnen in je mailbox”, vertelt burgemeester Rik Verwaest (N-VA) bij Radio 2 Antwerpen. “Het is belangrijk om te onthouden dat mijn beslissingen effect hebben op het terrein. Voordat ik begin, vertel ik dat ik er niet ben om hen te bespioneren of om te kijken wat er niet goed gaat. Ik ben er om van hen te leren.”