Limburg heeft drie nieuwe snellaadstations: “Tot wel 300 kilometer snelladen met stroom van zon en wind”

De drie snellaadstations zijn onderdeel van in totaal dertien locaties die Fastned in 2019 vergund kreeg door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zeven stations zijn momenteel gerealiseerd, een aantal is nog in aanbouw. “Mijn ambitie is duidelijk: ik wil tegen 2025 zo'n 30.000 extra laadpunten uitrollen over heel Vlaanderen”, zegt minister Peeters. “Met deze drie snellaadstations, het resultaat van een mooie samenwerking tussen Fastned en de Vlaamse overheid, zijn we alweer een stapje dichter in het realiseren van die ambitie.”