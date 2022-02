Man uit Dessel veroordeeld voor opzettelijke aanrijding op parking na ruzie over winkelkar

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een man uit Dessel veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk omdat hij iemand opzettelijk had aangereden op de parking van een supermarkt. Het incident gebeurde in augustus 2020. De man kreeg ruzie met een andere klant, omdat die geen winkelkar wilde nemen, terwijl dat in die periode een verplichte coronamaatregel was.