Meer inbraken langs achterzijde van woningen, politie geeft tips

“Je kan ook inbraakvertragend glas plaatsen, maar dat is al wat duurder”, gaat Fred Scrayen verder. “Een blokkeringslat bij schuifdeuren is heel wat goedkoper en zeer efficiënt. Camerabewaking kan er komen, een alarm, een kluis om waardevolle spullen of cash geld in op te bergen. En natuurlijk is sociale controle en een goede verhouding met de buren ook erg belangrijk. En bij langdurige afwezigheid kan men politietoezicht vragen.”