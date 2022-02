Tomorrowland lost eerste namen voor deze zomer en gaat voor jong, divers talent

Tomorrowland wil met deze eerste namen duidelijk inzetten op diversiteit. Deze eerste line-up bestaat uit drie vrouwen, twee non-binaire personen en één man. "Dat is belangrijk", zegt Debby Wilmsen, woordvoerder van het festival. "We kiezen onze artiesten altijd voor hun talent en de dingen die ze doen, maar diversiteit is iets wat we altijd in ons achterhoofd houden en over moeten praten. Er wordt nog veel te vaak gedacht dat de dj-wereld een mannelijke wereld is, maar daar is niets van aan. Gender is gelukkig een pak minder belangrijk dan vroeger."