Nepprofielen van alleenstaande vrouwen overspoelen alweer Instagram en Facebook: tips tegen onlinefraude

Vriendschapsfraude zit ook in België de laatste jaren in de lift. Vorig jaar werden in ons land 1.781 meldingen van vriendschapsfraude gemaakt. Dat is een sterke stijging: in 2020 waren er 1.317 meldingen en in 2019 waren dat er 718. Staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva de Bleeker (Open VLD) is duidelijk: “Het is weerzinwekkend om te zien hoe genadeloos onlineoplichters soms te werk gaan, zeker in het geval van vriendschapsfraude. Ze misbruiken in dat geval schaamteloos het vertrouwen en de emoties van hun slachtoffers. Die verliezen daardoor niet alleen enorme sommen geld, maar moeten achteraf ook emotioneel uit een diep dal kruipen.”

Volgens minister van Justitie en vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaat het vaak over criminele netwerken die op deze manier mensen proberen op te lichten en slachtoffers maken. De technieken worden, zo zegt hij, ook verfijnder. Van Quickenborne zegt dat het belangrijk is om, wanneer je toch in de val loopt, klacht in te dienen bij de politie. Verder laat de minsiter weten zo'n 1,46 miljoen euro te investeren om 7 nieuwe cybermagistraten bij het Openbaar Ministerie en 26 extra ondersteunende krachten en IT-specialisten aan te werven om deze problematiek aan te pakken.