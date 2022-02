Plannen voor heraanleg Vaartkom concreter: "Een plek voor alle Leuvenaars"

Oppostiepartij N-VA reageerde intussen al op de plannen: "Dat de oevers van de Vaartkom een opwaardering nodig hebben, daar is iedereen het over eens. In het ontwerp zien we dan ook enkele goede zaken", aldus Lorin Parys van N-VA. “Maar het stadsbestuur kiest voor een zwemvijver en dat ondanks tegenkantingen uit de buurt. Buurtbewoners verzamelden niet minder dan 800 handtekeningen tegen de komst van een zwembad aan de Vaart en brachten dit via een burgerinitiatief op de gemeenteraad van juni vorig jaar. En het gat in de hand van dit college wordt ook voor dit project steeds groter. Dit project was initieel begroot op 5 miljoen euro, dan op 11 en ondertussen op 12 miljoen euro nog voor de eerste spade in de grond is gezet.”