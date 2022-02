Nu ook grensoverschrijdend gedrag in Nederlandse politiek: parlementslid stapt op

De zaak sleept eigenlijk al aan sinds 2019, toen de voorzitster van de werkgroep Armoede bij de sociaal-democratische PvdA Van Dijk beschuldigde van handtastelijkheden. Hij zou haar zo hard tegen zich hebben aangedrukt dat ze er blauwe plekken aan overhield. Haar klacht is blijkbaar nooit ernstig genomen door de partij en door het externe onderzoeksbureau dat door de partij was aangesteld.

De voorbije dagen hebben nog twee vrouwen zich bij de PvdA gemeld met klachten over Van Dijk, onder wie een voormalige vriendin van Van Dijk.

De partij stelt een nieuw onderzoek in naar de klachten. "Om dat onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie", laat Gijs van Dijk weten.

Nederland lijkt momenteel in de ban van een golf van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Gisteren kondigde ex-voetballer Marc Overmars al aan dat hij ontslag neemt uit zijn functies bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Ook hij heeft zich blijkbaar schuldig gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag. Vorige maand raakten verschillende gelijkaardige gevallen bekend bij de tv-show "The Voice of Holland", waarbij onder meer zangers Marco Borsato en Ali B in opspraak zijn gekomen.

De Nederlandse regering heeft oud-informateur Mariëtte Hamer aangesteld als regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag. Zij moet de regering adviseren bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en zal een actieplan opstellen.