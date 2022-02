Een meterslange tafel, met Poetin aan de ene kant en Macron aan de andere kant, wat zit daarachter? 

Non-verbale communicatie speelt een grote rol in het creëren van die veilige omgeving. Dus ook de onderhandelingstafel en je plaats aan tafel zijn belangrijk: "Zit je ver van of dichtbij elkaar, zit je tegenover of naast elkaar, het speelt allemaal een rol."

"Het is ook belangrijk dat Is er ruimte is om informeel iets te kunnen aftoetsen", zegt Tieleman. "Onderhandelen doe je best in een kamer zonder camera's of getuigen, waar elk idee op tafel kan komen, zonder dat het meteen wordt afgeschoten."