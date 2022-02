"The power of the dog" van Jane Campion is grote kanshebber voor Oscars met 12 nominaties

De Netflix-film "The power of the dog" van Jane Campion heeft zich met 12 nominaties tot grote favoriet van de Oscars gekroond. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Campion is ook genomineerd als beste regisseur. Ze is de eerste vrouw in de geschiedenis van de Oscars die twee keer genomineerd is in deze categorie. Het epos "Dune" kon 10 nominaties binnenrijven. De Belgische film "Un monde" maakt geen kans meer.