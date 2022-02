Verhuurders voormalige zorginstelling Geraardsbergen blijven aangehouden

Volgens haar advocaten heeft de vrouw altijd ter goeder trouw gehandeld en kunnen haar niet dezelfde feiten ten laste worden gelegd als aan de man omdat ze in dienst was als onthaalmedewerker zonder bevoegd te zijn voor de verhuur. Dat ze de afgelopen maanden weinig aanwezig was in de residenties, is volgens haar advocaten te verklaren omdat ze een intensieve opleiding met veel lessen en stages volgt.