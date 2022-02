Rector UAntwerpen over seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Vorig jaar 5 meldingen bij onze externe bemiddelaar"

De rector is het dan ook eens met Adriaenssens. "Wij werken al jaren met externe partners. Die zijn misschien wel beter geplaatst in een aantal gevallen om intern te begeleiden. De klager dringt ook heel vaak aan op discretie en dat zijn of haar naam niet vermeld wordt. Dat maakt de aanpak nog veel complexer."

Volgens de rector speelt ook de grootte van een organisatie een rol. "In grote organisaties zal je altijd met zulke dingen te maken hebben. De Universiteit Antwerpen heeft 6000 personeelsleden, er is dus altijd wel iets, dat is zeker zo. Er is dus grensoverschrijdend gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook pestgedrag enzovoorts. Dat is een heel belangrijk aandachtspunt voor een organisatie."