Royals - Prins Haakon met knikkende knieën, en waarom Camilla wél ooit koningin wordt maar Philip nooit koning werd

De hertogin van Cambridge, Catherine "Kate" Middleton leest vandaag een boek voor in het BBC-kinderprogramma "CBeebies bedtime story". Ze treedt daarmee in de voetsporen van beroemdheden als Tom Hardy, Regé-Jean Page, Elton John, Dolly Parton en Dave Grohl. Kate heeft gekozen voor de Britse klassieker "The owl who was afraid of the dark" van Jill Tomlinson, over hoe uilenjong Plop (niet de kabouter, red.) zijn angsten dankzij de hulp van anderen overwint.



De deelname van Kate is er om de Mentale Gezondheidsweek voor Kinderen te ondersteunen (die loopt tot 14 februari). "Cbeebies" bestaat net 20 jaar. Het programma helpt ouders en kinderen rustig de avond ingaan met een verhaaltje voor het slapengaan.



Bekijk hier hoe "Bridgerton"-acteur Regé-Jean Page het boek "Rain before rainbows" aanpakte: