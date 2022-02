Sander (8) nog langer onderweg na nieuw vervoersplan om reistijd van leerlingen in te perken

Sinds een week worden er meer bussen ingezet in het bijzonder onderwijs. Dat gebeurde nadat er schrijnende verhalen in de pers verschenen over kinderen die soms meer dan 2 uur onderweg naar school zijn. Door het inzetten van meer bussen en taxi's zouden de reistijden van leerlingen ingekort moeten worden. Maar dat geldt niet voor het zoontje van Bert Geysels uit Overijse, de achtjarige Sander. Sander gaat naar een school voor kinderen met autisme in Leuven.

"Hij was normaal net geen 90 minuten onderweg naar daar. Eind januari kregen we een telefoontje van de school met de melding dat Sander met een andere bus naar school zou gaan", vertelt Bert Geysels, de papa van Sander. "We dachten dat Sander dan sneller op school zou zijn, maar het tegendeel is waar. Blijkbaar neemt zijn nieuwe bus een andere route en nu doet Sander er bijna twee uur over om op school te geraken."