Sint-Niklaas koopt 17 van 52 winkelpanden van grotendeels lege Reinaert Galerij

In het verleden is er wel al geprobeerd om iets aan de situatie te doen, door onder andere twee privé-investeerders. Maar tot op heden is er nog niks veranderd. Nochtans was de schrijnende situatie niet zo bij de start van de galerij, vertelt schepen Ine Somers (Open VLD): "Het gaat om een galerij uit de jaren 80 à 90. In het begin was dat een succesverhaal. Maar de afgelopen 10 jaar is het een galerij geworden met veel leegstand."