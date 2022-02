Stéphane Roberti neemt ontslag als burgemeester van Vorst

Roberti zal noch in het gemeentebestuur, noch in de gemeenteraad zetelen, verduidelijkt de lokale Ecolo-afdeling. "Ecolo dankt Stéphane Roberti oprecht voor zijn engagement en de kwaliteit van het geleverde werk sinds zijn eerste mandaat in 2001. De partij wenst hem succes toe in zijn toekomstige projecten", luidt het nog.

"Het is een eer om het werk van Stéphane over te nemen aan het hoofd van de gemeente. Met onze socialistische partner blijven we hard werken om ervoor te zorgen dat de Vorstenaars een goed beheerde gemeente hebben waar het goed leven is", reageert Mariam El Hamidine, die al meer dan een jaar de functies van Roberti vervulde.