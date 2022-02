5 artiesten in 12 minuten & nieuwe muziek van Kendrick Lamar: waarom Halftime Show belangrijker is dan Super Bowl zelf

Wie is Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar Duckworth (34) is een rapper, songschrijver en producer, afkomstig uit Compton, Californië. Hij begon als tiener onder de artiestennaam K. Dot. Lamar wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers van zijn generatie, met Tupac als zijn grote voorbeeld.

Lamar brengt zijn eerste plaat "Good Kid, M.A.A.D City" uit in 2012, maar pas met zijn derde album "To pimp a butterfly" uit 2015 verovert hij met een mix van onder meer rap, soul, jazz en spoken word een plek in de muziekgeschiedenis. Zijn plaat haalt de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard 200. Onder meer de hit "King Kunta" staat hierop.

In 2017 volgt de plaat "Damn", met daarop successingle "HUMBLE.". Met "Damn" wint Lamar als eerste artiest uit een ander genre dan de jazz of de klassieke muziek de prestigieuze Pulitzerprijs voor muziek. In 2018 maakt en producet hij de soundtrack van "Black Panther", iets waar hij veel lof voor krijgt.

Lamar heeft 13 Grammy Awards, één Brit Award en 11 MTV Music Video Awards gewonnen én een nominatie voor een Academy Award (voor "All the stars" uit "Black Panther") op zijn palmares. In 2016 zet Time Magazine hem in de lijst van 100 meest invloedrijke mensen. Privé is hij al jaren samen met zijn tienerliefje, Whitney Alford. Het koppel is sinds 2015 verloofd en heeft een dochter van twee.